【モデルプレス＝2026/01/06】DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」では、DMM TV上で縦型ショートドラマを配信する新たなサービス「DMMショート」にて、「センプラ 相方が親友で時どき恋人」（全30話）を1月6日より独占配信することが決定。石川悠人、元之介らが出演する。【写真】人気インフルエンサー、BL作品で上裸姿◆「センプラ 相方が親友で時どき恋人」ショートドラマ化本作は、DMMグループのデジタルコミック出版社「CLLEN