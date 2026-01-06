【モデルプレス＝2026/01/06】恋愛観察バラエティー「あいのり：Asian Journey」シーズン2（Netflix／FOD）に出演していたでっぱりんが1月4日、自身のInstagramを更新。中学生時代からのビジュアル変化を公開し、反響が寄せられている。【写真】「あいのり」2児のママ、激変前の15年前ビジュアル◆でっぱりん、15年間のビフォアフ公開でっぱりんは「可愛くなりすぎてて自分でビビってる」とつづり、動画を公開。中学生時代の写真と