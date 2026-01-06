乃木坂４６の筒井あやめがプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。筒井は５日、インスタグラムを更新。「お正月のんびりしていました」と書き出して浴衣姿でリラックスする様子などをアップし、「今年も沢山（たくさん）笑って健康的なご飯を食べます」とつづった。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。