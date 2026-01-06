中日は６日、新外国人としてミゲル・サノー内野手を獲得したと発表した。背番号は「２３」に決まった。サノーはドミニカ共和国出身で右打ちの大型内野手。２０１５年にツインズでメジャーデビューすると、同年は８０試合で１８本塁打を放った。１９年は自己最多の３４発。２２年に左膝を負傷して以降は出場機会が減っているが、メジャー通算７２２試合で打率２割３分３厘、１６４本塁打を記録した。今オフはウィンターリーグの