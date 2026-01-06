俳優の玉木宏（４５）が６日放送のフジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に出演し、父としての素顔を明かした。２０１８年６月に女優の木南晴夏と結婚し、４０代で２児の父となった玉木。「家庭のことで得られる幸せもある」と価値観も大きく変わったという。「毎日必ず僕がお弁当を作る。子どもが通ってるところは毎日お弁当なので、僕が必ずお弁当を作る」と明かすと、インタビューした同局の軽部真