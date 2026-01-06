ロッテ・高部瑛斗外野手が６日、本拠のＺＯＺＯで自主トレを公開し、ノックや打撃練習で汗を流した。昨季限りで退団した荻野から背番「０」を継承して臨む今季。「僕は（背番０に）重圧を感じているのに（周囲からの）『おめでとう』はちょっと違うな、と思ったのですが、ありがたいです。前向きな言葉も多かったので、うれしかったです。本当に背番号通り、ゼロからのスタートで、もう一回、自分の色をつけないといけないので