BTS_世宗文化会館（BIGHIT MUSIC） BTSがソウルで、完全体でのカムバックに向けたシグナルを発信した。1月5日、ソウル・光化門広場に隣接する世宗（セジョン）文化会館の中央階段が、BTSのビジュアルで埋め尽くされた。3月20日にリリースされるThe 5th Albumのロゴ、発売日、グループ名を用いて屋外階段をラッピング。世宗文化会館が韓国の文化芸術を象徴する空間の一つであることからも、本プロモーションは大きな