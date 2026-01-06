ロッテは６日、高部瑛斗外野手が「認定ＮＰＯ法人難病のこども支援全国ネットワーク」に１０２万円を寄付したと発表した。闘病患者の家族としての経験をきっかけに、闘病中の子どもたちやその家族を支援したいという思いが入団当初からあり、２０２２年１２月に小児がん支援を開始。自身の成績に応じた寄付活動では、１安打につき１万円を寄付してきた。昨季は１０２安打をマークしたため、１０２万円を寄付した。「難病の