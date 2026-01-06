６日午前10時すぎ、鳥取県と島根県で「最大震度5強」の揺れを観測した地震で、長野県内では諏訪市で「震度2」、飯田市などで「震度1」を観測しました。気象庁によりますと6日午前10時18分ごろ島根県東部を震源とする地震があり鳥取県と島根県で「最大震度5強」を観測しました。震源の深さは、10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは「6.2」と推定されています。この地震で長野県内では諏訪市で震度2を観測。また飯田市、