駿河湾フェリーは、運航を再開した2025年11月の1便あたりの利用者数が前年を上回ったと発表しました。清水港と土肥港を結ぶ「駿河湾フェリー」は、プロペラの故障のためおよそ1か月運休し、11月6日に運航を再開していました。運営法人によると、11月の運航便数は前年より7便少ない71便で、利用者数は8427人と、前年より500人ほど減りました。ただ1便あたりの利用者は118.7人と、前年より3％ほど多い結果で、運営法人は