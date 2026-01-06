国連の安全保障理事会は5日、アメリカによるベネズエラ攻撃を協議する緊急会合を開き、アメリカとベネズエラによる非難の応酬となりました。一方、トランプ大統領が同じく麻薬対策を理由に攻撃の可能性を示唆したベネズエラの隣国コロンビアでは、様々な受け止めが聞かれました。トランプ大統領は4日、コロンビアの麻薬対策が不十分だとして、コロンビアへの攻撃の可能性を示唆しています。これに対し、コロンビアのペトロ大統領は