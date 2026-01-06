国連の安全保障理事会は5日、アメリカによるベネズエラ攻撃を協議する緊急会合を開き、アメリカとベネズエラによる非難の応酬となりました。安全保障理事会は5日、ベネズエラの要請に基づいて開催され、アメリカのウォルツ国連大使がマドゥロ大統領について「彼は非合法な大統領で、正統な国家元首ではなかった。だからこそ、この残虐な政権から逃れてきた何百万ものベネズエラ人が世界中で歓声を上げている」と述べ、攻撃を正当化