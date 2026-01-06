俳優高杉真宙（29）が6日、TOKYO FM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜午前11時）にゲスト出演。正月の過ごし方を語った。パーソナリティーのミュージシャン坂本美雨から毎年の正月の過ごし方を聞かれると、高杉は「僕は実家によく帰っていますね」と例年福岡の実家に帰省していると説明。「弟も2人いるので、3兄弟でそろって」と家族が集合すると語った。また「あと、親族一同で集まるんです。20人ちょっとぐらいなんです