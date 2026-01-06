6日朝の県内は各地で冷え込み、8つの地点で最低気温が氷点下を観測しました。午前7時ごろの伊佐市です。朝の冷えた空気に触れて、湯気のように立ち上る川霧が見られました。こちらの家では溜めてあった水が氷になっていました。（女性）「張っている本当に。割れないな。割れない割れない」6日朝の県内は各地で冷え込み、最低気温は伊佐市大口で氷点下4.8度、さつま町柏原で氷点下2.6度、錦江町田代で氷点下2.2度など県内8