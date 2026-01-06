新春恒例の東京消防庁の「出初式」が行われました。6日、東京・江東区で行われた「東京消防出初式」には東京消防庁の職員や消防団員らおよそ2900人が参加しました。出初式では、江戸時代の「町火消」の伝統「はしご乗り」が披露され、地上およそ6メートルの高さから数々の技を繰り広げました。東京消防庁の市川博三消防総監は、今年で東日本大震災から15年、熊本地震から10年が経つことに触れ、改めて、「初期消火や家具の転倒防止