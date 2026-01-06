1月6日未明、別居中の夫の住む新潟県長岡市のアパートに火をつけたとして無職の28歳の妻が現行犯逮捕されました。放火で現行犯逮捕されたのは柏崎市に住む無職の女(28)です。女は6日午前2時前、長岡市西神田町のアパートの一室に火をつけました。警察によりますと、この部屋には女と別居中の30代の夫が住んでいて、夫が「妻が火をつけた」と警察に通報したということです。この火事で2階建てアパートの2階の1室