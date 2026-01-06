対戦格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』を原作とする実写映画『Street Fighter』（2026年10月16日全世界公開）のビジュアル＆映像が公開中。ケンやリュウなど17人のビジュアルがネット上で話題になっている。【写真】激似！完全再現されたザンギエフ『ストリートファイター』実写ビジュアル筋肉モリモリのケンやリュウ、そして再現度が高いザンギエフなどの姿にネット上では「実写映画、ザンギエフとガイルは良い感