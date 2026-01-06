フリーアナウンサーの中川安奈（32）が6日に自身のXを更新。意外にも「初めて食べた」モノを明かした。中川は「いつも大阪駅で長蛇の列に並びかけては新幹線の時間がきて断念していた551」とし赤いパッケージの箱の写真をアップ。「注文しちゃいました」とつづった。大阪名物だが「なんだかんだで初めて食べたのかな？」とし「おいしすぎて」と感激した様子だった。フォロワーからは「551の豚饅美味しいね！」「羨ましい〜