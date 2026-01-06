ASUSは1月6日、ROGブランドの最新製品発表イベント「Dare To Innovate」をオンラインで開催し、ゲーミングノートPCやデスクトップPCの新製品を発表した。各製品の発売時期は2026年上半期を予定。2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」「ROG Flow Z13-KJP」は、コジマプロダクションの新川洋司氏がデザインした特別モデル今回の発表では、ROGブランドの設立20周年を記念して、ゲームクリエイター小島秀夫氏が設立したコジマ