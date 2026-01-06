6日午前10時18分ごろ、鳥取県と島根県で震度5強を観測する地震がありました。福岡県と佐賀県でも震度3の揺れを観測しました。この影響で、山陽新幹線が運転を見合わせました。 この地震で震度3を観測したのは、福岡県の柳川市、中間市、水巻町、遠賀町、佐賀県の神埼市、上峰町、みやき町、白石町です。このほか、福岡市、北九州市、佐賀市など広い範囲で震度2や震度1の揺れを観測しました。震源地は島根県東部で、震源の深さは