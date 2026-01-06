円売りからドル売りに、ドル円往って来いポンド9月来高値メキシコペソ上昇 東京朝は日経大幅続伸を受け円売りで始まりドル円は一時156.80円手前まで上昇したが、その後はドル売りに押され156.20円台まで下落。往って来いの展開。ユーロドルは1.1737付近まで上昇、きのうの高値を上回った。ポンドドルは1.3558付近まで上昇し昨年9月19日以来の高値をつけている。 メキシコペソは対ドルで上昇に転じている。麻薬カル