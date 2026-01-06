気象庁によりますと、1月6日午前10時18分頃、島根県東部を震源とする地震がありました。高知県内は東部・中部・西部で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと6日午前10時18分頃、島根県東部を震源とする地震がありました。震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されています。この地震による津波の心配はありません。高知県内で観測された震度は、以下