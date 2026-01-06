６日午前１０時１８分ごろ、島根県東部を震源とし、鳥取県西部と島根県東部で震度５強を観測する地震があった。地震の規模を表すマグニチュードは推定６・２。地震当時に実家の島根県松江市に帰省中の本紙・恩田諭記者（４７）が当時の様子を伝えた。最初は強風で家（一軒家）がガタガタ鳴っているなと思っていた。その音がどんどん地響きのように大きくなり、約１分にわたって激しい縦揺れとともに続いた。父が数日後に喜寿（