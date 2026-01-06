日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が６日に放送され、総合司会を務める同局の水卜麻美アナウンサーが今年の抱負を明かした。番組ではボードで今年１年のカレンダーを表示し、３連休以上の休みが８回あることを紹介。また北脇太基アナが「５連休が３年ぶりに復活しまして、２回あります」と伝えた。そして「水卜さん、どうですか。どんな１年にしたいという気持ちありますか？」と質問。これに