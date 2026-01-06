２０２５年１２月２８日、ハルビン工程大学の雪のグラウンドに空母「福建」を描く教員・学生ら。（ハルビン＝新華社配信）【新華社ハルビン1月6日】海を進む空母「福建」、上空には3機の艦載機…。中国黒竜江省ハルビン市のハルビン工程大学の教員・学生1200人余りがこのほど、氷点下十数度の寒さの中、横230メートル、縦112メートルのグラウンドで雪をキャンバス、スコップを筆に見立て、「福建」の雄姿を描いた。制作にあたっ