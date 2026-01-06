アメリカの軍事作戦で拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領がニューヨークの裁判所に初めて出廷し、無罪を主張しました。裁判所前から中継です。落ち着いた様子で出廷したマドゥロ大統領は「私はまっとうな人間だ」と述べ、無罪を主張しました。麻薬組織と共謀してコカインを密輸したなど4つの罪に問われているマドゥロ大統領は厳重な警備体制の中、収容されている拘置所からヘリコプターなどを使って裁判所まで移送されました。