2026年の5月下旬から、災害時に命を守るための「防災気象情報」が変わります。これまで複雑でわかりにくいといわれてきましたが、気象庁と国交省の検討会が2年半かけて新たな情報の運用の仕方をまとめました。そこで、今回の #みんなのギモン では、「新しい防災気象情報どう変わる？」をテーマに解説します。■現在の防災気象情報内藤ミカ・日本テレビ社会部記者（災害担当）「大雨の時など避難するかどうか目安となる『防災気