ベネズエラではロドリゲス大統領代行が正式に就任し、今後の対応が注目されます。最新情報について中継です。コロンビアのククタです。あちらに見えるのが、ベネズエラへ入国するための検問所です。最新の情報ですが、つい先ほど、ベネズエラの首都カラカスにある大統領宮殿の付近で激しい発砲音が聞こえたと複数のメディアが報じました。付近を飛行するドローンに向けて発砲したものとみられていますが、被害の状況などは分かって