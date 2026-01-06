【ニューヨーク＝山本貴徳】米政府に身柄を拘束された南米ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は５日、米ニューヨークの連邦地裁に出廷した。米ＣＮＮなどによると、米国への麻薬密輸に関与したなどの罪について、無罪を主張した。法廷でマドゥロ氏は、通訳用とみられるヘッドホンを着用。罪状認否では、「私は無実だ。罪を犯していない。善良な人間だ」と訴えた。判事から氏名などの確認を求められると、「私は今も大統領だ