東海地方、きょうは広く晴れますが、北風の冷たい一日になるでしょう。 【写真を見る】東海地方は青空広がるも北風が冷たい一日に 予想最高気温は名古屋･岐阜･津などで9℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（1/6 昼） 正午前の名古屋市内は、すっきりとした青空が広がっています。この時間は日差しが暖かいものの、北よりの冷たい風が強く吹いています。 きょうは午後も広く晴れるでしょう。空気がカラッとして洗濯日和になりそうです