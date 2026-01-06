JR西日本によりますと、島根県を震源とする地震の影響で、瀬戸大橋線の一部列車を運休するということです。 【岡山・児島⇒坂出・高松方面】・マリンライナー３１号岡山駅～高松駅間 【高松・坂出⇒児島・岡山方面】・マリンライナー３０号高松駅～岡山駅間 JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。