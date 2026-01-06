きょうの山形県内は、冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で大雪となっているところがあります。 【写真を見る】山形県内夕方にかけて大雪の所も交通障害や落雪などに警戒 きょう夕方にかけて大雪による交通障害や屋根からの落雪などに注意・警戒が必要です。 午前９時過ぎの鶴岡市です。横殴りの雪が降り、木々が大きく揺れています。 道路標識などが雪に覆われ、ライトを付けて走行する車も見られます。 こちらは午前９