¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤Ê¤¬¤é¡ØNUMBER SHOT 2025¡Ù¡Øa-nation 2025¡Ù¤Ê¤É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµé¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿­¤Î³Ú¶Ê¡ÖLeft ¡õ Right¡×¤Î¥²¥¹¥È¥Üー¥«¥ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤ÎÃíÌÜ¤¬Ê¨¡¹¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·À¤ÂåR¡õB¥·¥ó¥¬ー¤ÎHIKKA¤¬¡¢1·î7Æü¤Ë¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¥º¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£Æ±Æü21»þ¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖChange