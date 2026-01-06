6日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝156円31銭前後と、前日午後5時時点に比べ66銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円46銭前後と同水準で推移している。 株探ニュース