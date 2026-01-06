【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWのRUI、KANON、ADAMが、1月7日24時59分より日本テレビ（※関東ローカル）にて放送される、莉子主演、藤原樹（THE RAMPAGE）共演ドラマ『TOKYO 巫女忍者』に出演することが決定。さらに、STARGLOWが、ドラマのWテーマ曲を担当することも発表となった。 ■3人の役どころは、主人公の前に立ちふさがるエリート忍者部隊 本作は、江戸の風情が残りながらも“妖化