6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比240円高の5万2260円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万2191.58円に対しては68.42円高。出来高は2万2714枚となっている。 TOPIX先物期近は3528ポイントと前日比40.5ポイント高、現物終値比5.39ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52260+2