6日未明、山陽道上りの徳山西IC～徳山東IC間で大型トラックの追突事故があり、2人が重軽傷を負いました。山口県警高速道路交通警察隊によりますと6日午前2時40分ごろ、何らかの理由で停車していた大型トラックに、大型トラックが追突しました。この事故で停車していた大型トラックに乗っていた53歳の運転手が骨折の模様、もう1台のトラックの運転手（63）が打撲などの軽いけがの見込みです。この事故で、山陽道上りの徳山西I