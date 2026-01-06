２月に開催される「さっぽろ雪まつり」の大雪像制作がスタートします。ＳＴＶ広場では安全祈願式が行われました。大通４丁目ＳＴＶ広場で行われた安全祈願式には、大雪像を制作する「第３雪像制作部会」の隊長や、札幌市の加藤副市長らが参加しました。制作される大雪像は「祈り～縄文からのメッセージ～」。およそ５０年前に旧南茅部町で地元の主婦により偶然発見された中空土偶と、自然に囲まれ「狩りを