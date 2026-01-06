俳優・モデル・タレントとして活躍する斉藤里奈が、25歳の誕生日を記念した電子写真集『PEACH！』（講談社）を、きょう6日に配信開始した。斉藤にとって節目となる年齢を刻むアニバーサリー作品で、全100ページにわたり現在の魅力を余すところなく収めている。【写真】ヘルシーヒップを披露する斉藤里奈本作の最大の見どころは、日々のトレーニングで磨き上げられたスレンダーボディと、健康的な色気を放つヘルシーヒップ。水