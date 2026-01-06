気象庁によると、午前10時18分ごろ、中国地方で最大震度5強を観測する地震があった。この地震による津波の心配はない。震源は島根県東部で深さは10キロ、マグニチュードは6.2と推定されている。【映像】地震発生時の様子5日夕方も地震が発生している。震度1、2程度ではあるが5日の午後4時43分、そして午後6時42分に同じく島根県東部で震度1、2の地震が発生している。その後、6日の10時18分に震度5強、10時24分には震度3、10