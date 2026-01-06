将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦 予選5組決勝が1月6日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王・王座、23）と増田康宏八段（28）が現在対局中だ。“王位リーグ”最後の1枠をかけた大一番を制するのはどちらか。【映像】伊藤二冠VS増田八段 対局開始時の表情藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う予選が進行中。8組に分かれて行われる予選では、王位経験者の羽生善治九段（55