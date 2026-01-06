元スペイン代表DFのジェラール・ピケが考案したエンターテイメント系7人制サッカーの世界大会「KINGS WORLD CUP NATIONS BRAZIL 2026」が、日本時間1月4日に開幕。日本代表は初戦でアメリカ代表に2−5で敗れ、黒星スタートとなった。試合翌日、日本代表のプレジデント（オーナー／PKのみ選手としても出場）を務める大人気ゲーム配信者の加藤純一が、ABEMAの独占インタビューに応じ、敗戦直後のロッカールームで選手たちに送った