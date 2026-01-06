猫の「免疫力が低下」しているサイン５選 1.ご飯をあまり食べない 普段は食欲旺盛なのに、急にご飯を残したり、食べる量が減ったりするのは、体調が優れないサインの可能性があります。 免疫力が低下して、感染症などにかかってしまったり、病気が隠れている可能性があります。 また、水を飲む量が急に増えたり減ったりする場合も、体の異常を示していることがあるため、日々の食事の量と合わせてチェックするようにし