「最後の箱根駅伝を終え、率直に本当に良い４年間の大学陸上生活だったと感じています」本誌の直撃にこう答えるのは、今年の箱根駅伝（第102回）で関東学生連合のメンバーとして、昨年に続き２回目の出場を果たした東京大学・秋吉拓真（４年）だ。２度の３連覇となった青山学院大学の優勝で終わった箱根駅伝。注目されたのは３人の区間１位選手が出た青学の走りばかりではない。復路で「５強」の一つ中央大学（他は青学、国学院大