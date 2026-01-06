雪化粧の合掌造りが光に包まれる 飛騨ならではの冬の絶景を！ 冬の飛騨高山で、いつもと違う特別な夜を過ごしてみませんか？ 岐阜県高山市の野外博物館『飛騨民俗村 飛騨の里』で開催される冬のライトアップは合掌造りや榑(くれ)葺き屋根の伝統家屋に温かい光が灯り、雪化粧の風景が幻想的に浮かび上がる冬の人気イベントです。 雪景色×ライトアップのコントラストは、まるで絵本の中に迷い込んだような非日常感を味わえます