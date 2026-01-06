坂出警察署 香川県坂出市の路上で16歳の少年に警棒を持って近づき、胸ぐらをつかんで脅迫したとして、坂出市の暴力団組員の男（56）が暴力行為処罰法違反の疑いで6日、逮捕されました。 警察によると、男は5日午後5時15分ごろ、坂出市の路上で、香川県に住む16歳の少年に警棒を持って近づき、胸ぐらを左手でつかむ暴行を加えた上、「やってやるぞ」などと脅迫した疑いが持たれています。 被害者の関係者が現場から110番