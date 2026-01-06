なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、「たっぷり野菜の担々うどん」を1月7日午前11時に販売を開始します。【写真】うっ、旨辛〜！コチラが”たっぷり野菜”のうどん＆そばです！同商品は、担々うどんに、1日の摂取目安の約半量となる5種類の野菜をのせた、食べ応えのある一品です。オリジナル担々スープは、カツオや昆布の風味豊かなだしを使用。きめ細かくなめらかなゴマペーストを加え、ラー油を利か