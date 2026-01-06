8日(木)と10日(土)は冬型の気圧配置が強まり、日本海側を中心に荒れた天気に。大荒れ、大しけ、警報級の大雪のおそれも。今後の情報にご注意ください。関東から九州は冬晴れが続くでしょう。寒中ですが、東京では最高気温が15℃くらいまで上がり、ぽかぽか陽気になる日もありそうです。7日(水)〜13日(火)の天気7日(水)以降も日本海側の地域は雪や雨の日が続くでしょう。8日(木)と10日(土)は低気圧が発達しながらオホーツク海へ進み