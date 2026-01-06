琉球が百年構想リーグで着用する特別ユニフォームを発表したFC琉球が2026年シーズンの明治安田J2・J3百年構想リーグで着用する特別ユニフォームデザインを発表した。クラブ公式サイトではデザインのコンセプトについて「この大会を戦うユニフォームは、琉球の獅子（シーサー）がテキスタイルの中を縦横無尽に駆け回る姿をモチーフに、どんな相手にも立ち向かう強さと躍動感を表現しました。背中には沖縄本島を背負い、離島の島