アメリカによるベネズエラへの攻撃をめぐり国際法違反との声も上がる中、木原官房長官は6日、「日本は直接の当事者ではない」などとして、「法的評価を含めコメントを控える」と述べました。アメリカがベネズエラに軍事攻撃をおこない、マドゥロ大統領を拘束したことをめぐっては、国際社会からは“国際法違反”と指摘する声も上がっています。こうしたなか、木原官房長官は6日、日本政府としてアメリカの軍事行動についてコメント